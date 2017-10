Staarblogija Merilin Taimre ehk Paljas Porgand esitles hiljuti oma uut raamatut „Mu süda kuulub pudrule - soolasele ja magusale“. Selles jagab ta kõigile kokkamishuvilistele maitsva pudru valmistamise nippe. Ja juba sel nädalavahetusel korraldavad Paljas Porgand, Apollo, Food Meetup Estonia ja kohvik Mademoiselle ürituse „Tervisepäev: kodumaised väetoidud ja välismaine superfood“.

Paljas Porgand üritab tavalisest pudrust teha poppi trendi ning viia seda massidesse, et ka need, kellel vanaema retseptidest villand, hakkaksid rohkem katsetama. Lihtsalt piimast ja kaerahelvestest enam pudruteoks ei piisa, sest see annab vaid osa vajalikke toitaineid. Pudrusse võib lisada vabalt ka riivitud suvikõrvitsat ja purustatud lillkapsast või miks mitte hoopis juustu ja peeti, mis muudab pudru justkui isuäratavaks risotoks. Laste lemmikuteks on aga kindlasti magusad šokolaadi- ja kaneelirullipudrud.

Putrudega hakkas Paljas Porgand katsetama juba siis, kui fitnessiga tegeles ning tõdeb, et ootab iga päev hommikusööki, sest on töötanud enda jaoks välja põnevad retseptid, mis on ühtlasi nii toitvad kui maitsvad. Naise sõnul saab putru süüa nii hommikul, lõunal kui õhtusöögil.