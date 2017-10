Kunagi Tallinna ja Tartu agulites levinud kahekorruselised kuurid on tänapäeval pea olematusse kadunud.

Nüüd planeerib Tartu linn alates järgmisest aastast hakata maksma Tartu miljööväärtuslikel aladel paiknevate kahekorruseliste puukuuride restaureerimistoetust, eraldades sekkels eelarvesse 18 000 eurot.

Kahekorruselist puukuuri võib lugeda just Tartule iseloomulikuks kuuritüübiks, mille on tinginud ajalooliste kruntide väiksus krundil asuvate korterite arvu suhtes, seda eelkõige Karlovas ja Toometagusel. Tänaseks on paljud ajaloolised puukuurid jõudnud ikka, kus nad on amortiseerumas ja vajavad püsimiseks rohkem tähelepanu ja suuremaid hooldustöid – nt katusevahetust või uut tulemüüri. Selliste tööde jaoks saabki uuel aastal toetust taotleda.

Kahekorruseliste puukuuride restaureerimistoetus on mõeldud vanade puukuuride konstruktsioonide toestamiseks, aga ka uute kuuride püstitamiseks (seda olenemata asjaolust, kas konkreetsel krundil on varasemalt selline kuur asunud). Toetus ei ole mõeldud jooksvaks hooldusremonditööks (nt kuuri üle värvimine või üksikute voodrilaudade välja vahetamine).

Kuuride restaureerimistoetuse suurus on maksimaalselt 50 protsenti tööde kogumaksumusest, toetuse ülemmääraks on 5000 eurot. Toetus jaguneb avalduste vahel proportsionaalselt. Tartu linna 2018. aasta eelarvesse kavandatakse miljööväärtuslikel aladel paiknevate kahekorruseliste puukuuride restaureerimistoetuseks 18 000 eurot.