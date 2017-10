Sitsiilia peaprokurör ütleb, et ta ei saa välistada võimalust, et Daphne Caruana Galizia mõrva taga võib olla kütust smugeldav võrgustik.

Sitsiilia peaprokurör Carmelo Zuccaro, kes juhib salakaubaveo uurimist, ütles The Guardianile, et ta ei saa välistada võimalust, et mõned uurimises osalenud mehed, kelle tegevus hõlmab Liibüat, Maltat ja Itaaliat, võivad olla Galizia mõrva taga. „Mõrvatu töötas varem Liibüa ja Malta vahelise kütusekaubandusega seotud artiklite kallal,“ ütles Zuccaro, lisades, et mõned tema uurimises ette tulnud nimedest olid mainitud ka mitmes Galiza artiklis.

Malta ajakirjanik Daphne Caruana Galizia tapeti eelmisel nädalal autopommiga.