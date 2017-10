Renée Zellweger hakkab kehastama traagilise saatusega Hollywoodi legendi Judy Garlandit.

Veebruaris võtteid alustav film, mille režissöör on Rupert Goold, keskendub „Wizard of Ozi“ näitlejanna viimastele kontsertidele Londonis 1960ndate aastate lõpus. 48aastane „Bridget Jonesi päeviku“ täht on praegu aasta vanem kui Liza Minnelli ema Garland 1969. aasta juunis üledoosi surres, märgib BBC News.

Filmi „Judy“ stsenaariumi autor Tom Edge on varem kirjutanud Elizabeth II elust rääkiva draamasarja „Kroon“ ning kohandanud teleekraanile JK Rowlingi Cormoran Strike'i romaanid.