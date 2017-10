Eestis on üha populaarsemaks saanud Ameerika Ühendriikide püha halloween, mil riietatakse end tontlikesse kostüümidesse. Lisaks rõivastele tasub sel päeval tähelepanu pöörata grimmile. Aga kas selleks on vaja grimeerija juurde minna? Selgub, et mitte!

Proovisime halloweeni eel PRO Kosmeetika erinevaid tooteid: ahvikõrvad, kunstveri, lateks, ülitugev liim, nael peas, üks silm välja löödud ja näo vesivärvid.

Mis mõtteid tekitasid need katsetajates? Kas neid vidinaid kandes võiks minna halloweeni tähistama?

- Tooted olid kvaliteetsed ja lihtsasti kasutatavad. Proovisin selliseid asju esimest korda, aga tulemus oli päris äge. Veidi abi sai ka Youtube’st, aga võin öelda et PRO Kosmeetika toodetega saab igaüks halloweeniks või niisama kostüümikaks vähemal või rohkemal määral vinge näo.

- Mulle meeldis see, et poes doseeriti näiteks veri, lateks ja liim hiigelsuurtest pudelitest käepärastesse anumatesse. Selliseid ekstreemseid grimmitooteid ikka naljalt igapäevaselt vaja ei lähe.

- Mastixi lateks kuivas kiirelt ära – pidas tõsiselt vastu ja andis soovitud tulemuse.

- Veri nägi ülirealistlik välja, tekitas kohe kõheda tunde. Samas ei mäkerdanud kõike ära.

- Liim oli tõeliselt tugev. Mina kleepisin sellega endale ühe silmaklapi külge ning hiljem dekoratsiooni ära saada oli üpriski keeruline. Teisalt on see ju positiivne, sest ei taha, et keset kostüümipidu midagi näos loperdama hakkaks.

- Vesivärve oli mõnus ja lihtne kasutada.

- Nael näos oli tõeline hitt! Järgmisel korral kostüümipeole minnes hangin selle igatahes! Hea on, et seda saab kasutada ka korduvalt.

- Ahvikõrvad olid nii nunnud! Neid saab ideaalselt kasutada lapse kostümeerimiseks. Sobiva grimmiga võivad nad sobida ka tõeliselt karusele mehele!

- Tänu PRO Kosmeetika grimmitoodetele saavad ka amatööridest vinged meikarid!

- Järgmine kord kostüümipeole minnes panustan igal juhul rohkem grimmi peale!

PRO Kosmeetika ilutoodete kaubamajast võib leida kosmeetikat, ilutarbeid, keha- ja juuksehooldustooteid, kõik vajaliku ripsme- ja küünetehnikutele ning erinevaid grimmi- ja jumestustooted.