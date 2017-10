„Kui ma elasin Hollywoodis, siis ajasid mehed mind tänaval taga, et minuga rääkida,“ kirjeldab ta. Nüüd üle 60 kilo kergemana ja Austraalias elades ta sellist tähelepanu ei koge. Kui LAs kutsuti teda kohtama nii jõusaalis, poes kui taksos, siis nüüd on ta märganud suurt muutust. Kavaleride arv on väiksem, kuigi ühiskond survestab naisi sale olema.

Kuud möödusid ja naine ei saanud aru, mis on valesti. Ta otsustas küsida oma meessoost sõbralt, miks mehed teda enam ei taha. „Inimesed tunnevad end enesekindlamalt, kui nad flirdivad ülekaalus näitsikutega. Nad tunnevad, et neil on väiksem oht korvi saada. Mehed on paksukestega julgemad,“ selgitas mees Kellyle.