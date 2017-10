Skandaalse kirjaniku Kati Murutari lauljannast tütar Brigita Murutar sünnitas kahe ja poole nädala eest oma esimese tütre Loore.

Paistab, et värske ema on sünnitusest erakordselt hästi taastunud, sest lauljatar jagab sotsiaalmeedia vahendusel fotosid, kus on selgelt näha, et Brigita sale vorm on tagasi!

Unetud ööd hakkavad vaikselt oma jälge jätma, peaks päeval magama, aga siiani ei oska 😃tervitused kõikidele väheste unetundidega inimestele, I feel u 😂 Aaa, ja jahvatan blogis natuke veel sünnitusest ja haiglas oldud ajast, mis oli oodatust pikem.. https://brigitamurutar.blogspot.com.ee/?m=1 A post shared by Brigita Murutar (@brigitamurutar) on Oct 23, 2017 at 10:10am PDT

Heia! Tervitused kõigile "jalameestele"! Täna saab vist isegi kuiva jalaga jalutamas käidud 😍nautigem sajaga! #autumn #mother #karlova #sügis#eiolevankrireklaam A post shared by Brigita Murutar (@brigitamurutar) on Oct 18, 2017 at 5:20am PDT

🍁🍂🍁sel sügisel kannan beebiparfüümini ja totakat õnnisnaeratust A post shared by Brigita Murutar (@brigitamurutar) on Oct 15, 2017 at 7:41am PDT