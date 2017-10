Täna kirjutas Eesti Päevaleht, et ERM-i töötajad heidavad uue direktori konkursile ette läbipaistmatust ja salastatust, mille tõttu püsib kahtlus, et võitja on ette teada. Kahtlustatakse, et üllatusvõitjaks võib tulla riigikontrolör Alar Karis.

Eesti Rahva Muuseumi 84 töötajat saatsid esmaspäeval kultuuriminister Indrek Saarele ERM-i direktori ametikohale uuesti kandideeriva Tõnis Lukase jätkamist toetava kirja.

Kirjas seisab, et Eesti Rahva Muuseum on viimastel aastatel elanud läbi suurima muutuse oma 108-aastase ajaloo jooksul ning selle töö edukust ja saavutuste suurust on Eesti ja rahvusvaheline avalikkus tunnustanud rohkete auhindadega muuseumi arhitektuuri, ehituse, püsinäituste, disaini, tugiteenuste ja töökollektiivi pingutuste eest.

Töötajad leiavad, et muuseumi tulemuslikku tegutsemist kinnitab eeskätt külastajate arv esimese tööaasta jooksul - 304 tuhat külastajat.

"Selle kõigeni on jõutud selge visiooni, pikaajalise arengustrateegia ja kvaliteetse juhtimisega," märgitakse kultuuriministrile saadetud pöördumises. Allakirjutanud leiavad, et muuseumi töökorralduses on saavutatud sisemine stabiilsus, töökeskkond on positiivne, töötajad tunnevad end kaasatuna ning direktor oskab kolleege märgata ja innustada.

"Võttes arvesse töötajate rahulolu muuseumi kehtiva töökorralduse ja juhtimisega ning rõhutades, et muuseumi arengukava kuni 2020. aastani on loodud direktor Tõnis Lukase juhtimisel ning tema visiooni ja pädevusi arvestades, kinnitame meie, alla kirjutanud Eesti Rahva Muuseumi töötajad, et toetame Tõnis Lukase jätkamist Eesti Rahva Muuseumi direktorina, et sihiks võetut ellu viia," seisab kirjas.

30.septembri seisuga on ERM-is 227 töötajat.

Lisaks Tõnis Lukasele kandideerivad Eesti Rahva Muuseumi direktoriks ka riigikontrolör Alar Karis, Eesti Kaevandusmuuseumi direktor Andres Kraas ning peaministri kultuuri- ja haridusnõunik Egge Kulbok-Lattik.