Taani hobuseomanike seas on muutunud ülipopulaarseks trendiks annetada oma surnud hobused loomaaias elavatele karnivooridele. Pakkumine on koguni nii suur, et ootejärjekorras tuleb vahel seista kuus kuud.

Annetusprotsess näeb ette, et loom pannakse magama kodus, misjärel loomaed surnukehale järele tuleb, vahendab The Local TV2 uudist.

Haigete või hukkunud hobuste annetamine lõvidele on loomaomanikele üks võimalus kahest. Teise meetmena võib võtta ühendust Daka nimelise kompaniiga, mis kasutab surnud hobuseid biodiisli valmistamiseks, küsides iga looma eest ligi 200 eurot.

Vorning Hestepensioni tallide omaniku Karina Fiskeri sõnul on hobuste annetamine loomaaiale nii odavam kui ka loomulikum. „Minu jaoks on selline otsus 75% majanduslik ning 25% eetiline,“ ütles Fisker. „Kui hobused satuvad söögiks lõvidele, saavad nad osaks toiduahelast.

Naise sõnul on hobuste surmajärgne protsess raske paljudele loomaomanikele. Talle endale pakub lohutust teadmine, et loomaaiale annetamisega satub siit ilmast lahkunud lemmik professionaalide kätesse.

Kopenhaageni loomaaia kõneisiku Jacob Munkholmi sõnul on nad väga tänulikud sellise huvi eest. Munkholmi andmeil sõltub kiskjate toidulaua rikkus ka hooajast. „Tihti veedavad paljud vanad hobused oma viimase suve õues. Kui on aeg tallidesse naasta, otsustab omanik, kas on aeg loom magama panna. Ja siis nad helistavad meile.“