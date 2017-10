1Partner Kinnisvara konsultant Margus Suumann toob välja kolm põhjust, kuidas peab kinnisvara müües 20 protsenti tulumaksuna riigile ära andma.

Margus Suumanni sõnul peab tasuma tulumaksu kingituse või pärandina saadud kinnisvara müües, kui see pole inimese alaline elukoht. “Kui inimene elab samal pinnal ise sees, siis maksu ei lisandu,” ütles Suumann.

“Teinekord teevad inimesed teadmatusest tuhandeid eurosid maksvaid eksitusi. Näiteks tahtis ema oma korteri pojale kinkida, et see saaks selle maha müüa. Kuna poeg sees ei elanud, siis oleks ta peale kinke- ja müügitehingut pidanud 12 000 eurot maksudeks tasuma. Antud juhul oli emal mõistlik teha pojale müügi korraldamiseks lihtsalt volitus ning raha jäi perele alles,” ütles Suumann.

Margus Suumanni sõnul on palju segadust ka endale kuuluva kinnisvara müümisel tulumaksu tasumisega. “Kuskilt on tekkinud väärarusaam, et enne korteri tulumaksuvabalt müümist peab seal kaks aastat sees elama. Tegelikult ütleb seadus, et kahe aasta jooksul saab müüa tulumaksuvabalt ühe elukoha. Seega võib kahe aasta jooksul müüa kasvõi kümme korterit, kuid vaid ühelt ei pea tasuma tulumaksu,” lisas Suumann.

“Seejuures tuleb kahe aasta jooksul mitme elupinna müümisel tasuda maksu mitte kogu summalt, vaid ainult teenitud tulult. Kui müüd korteri ostuhinnast 10 000 eurot kallimalt, siis lahutatakse sellelt summalt tehingutasud ja need kulutused, mis parendasid oluliselt objekti seisukorda ja tõstsid sellega väärtust– näiteks akende vahetus või vannitoa remont. Ülejäänud puhastulult tulebki tasuda 20 protsenti maksu. Kui aga kasumit järgi ei jäägi, siis pole ka riigil midagi võtta,” lisas Suumann.

Foto: Scanpix

Loe lisaks: Millal pead oma kinnisvaralt maksma 20 protsenti tulumaksu?