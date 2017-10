Pärast nädalavahetust lekkis meediasse haruldane pilt prille kandvast Trumpist. Foto on tekitanud hulga sarkastilisi reaktsioone.

71aasast USA presidenti on seni nähtud harva prille kandmas, kuid kotkasilmsed fotograafid tabasid ühe sellise hetke, kui Trump nädalalõpul golfiklubist naasis, teatas Mirror.

AP fotograaf Andrew Harnik kirjutas Twitteris, et Trump kannab lugemisprille. Säutsu peale tuli aga õige mitu sarkastilist reageeringut. „Miks? Ta oskab ju vaevu lugeda,“ kirjutas üks. „Need on tuntud kui säutsumise prillid,“ teatas teine. Kolmas aga arvas, et tegemist on libauudisega, kuna Trump „ei oskagi ju lugeda“.

Lisaks arvati, et küllap on president viimaks oma auto istmete vahelt üles leidnud need prillid, millega päikesevarjutust pidi vaatama.