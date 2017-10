Kas rõõmsat elu elanud loom, kes kasvanud hoole ja armastuse ning pererahva tööga, on kuidagi vähem kvaliteetne kui kordagi elus päikesevalgust näinud elukas kuskil steriilses laudanurgas, küsib Heidi Hanso.

Portaalis Pere ja Laps avaldatud kolumnis mõtiskleb Hanso, kas oma kodus võimalikult humaanselt ja stressivaeselt loojakarja saadetud looma liha on kuidagi vähemkvaliteetne kui tapamaja kõledates koridorides oma tundi oodanud looma oma ja tunnistab, et ametkondade silmis rikub ta seadust, kui loojakarja aidatud jäärast liha ise ära süüa ei jaksa ja keegi sõber mõne kintsu endale küsib. "Isegi tasuta ei saa anda," nendib ta nukralt.

"Hügieen ja liha saastumise vältimine on ju ka maainimesele elementaarne, sest siingi teatakse puhastest töövõtetest, ning oma tööga kasvatatud looma liha määrdumise tõttu raisku lasta on juba patulaadne. Maal on väga selge, et kõik, mida sa teed hooletult, maksab kurjasti kätte ja seetõttu tuleb siin kohe eriliselt toiduhügieenile rõhku panna," kirjutab Hanso.

