Soome presidendi abikaasa Jenni Haukio astus pärast rasedusuudise teatavaks tegemist esmakordselt avalikkuse ette.

Sauli Niinistö (69) ja tema abikaasa Jenni (40) võtsid Helsingis presidendilossi ees vastu Poola presidendipaari. Kaks nädalat tagasi perelisa ootusest teatanud Jenni Haukio kandis küll beebikõhukest varjavat ranget musta kostüümi, ent temast õhkus tulevase ema rahulolu ja õnnetunnet.

Soome ja Poola presidendipaar Helsingis presidendilossi ees. (All Over Press Finland)

Niinistö on esimene Soome president, kes oma ametiajal lapse saab. Soome esipaar andis hiljutises pressiteates aimu, et Jenni tee rasestumiseni on olnud raske.