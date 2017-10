Kuusalu vald kuulutas välja hanke Kotka külas asuva teeristi kõrvale sõida ja pargi parkla projekti koostaja ja ehitustööde läbiviija leidmiseks, tööde eeldatav maksumus on 111 000 eurot.

Projekti raames tõstetakse ringi ka praegune Kotka bussipeatus ning peatuse uude asukohta rajatakse bussiootepaviljon, selgub hanketeatest. Ehitustööd peaksid valmima järgmise aasta oktoobris.

Eelprojekti kohaselt rajatakse 25-kohaline parkla, üks bussiootepaviljon, kaks ooteplatvormi, bussipeatusi ühendav kergliiklustee ja selle valgustus.

"Kotka teerist Kuusalu vallas Kotka külas on kujunenud liiklussõlmeks, kus sõiduautode parkimine ja liikluskorraldus on muutunud liiklusohtlikuks. Keskeltläbi pargib teede ääres 10-12 autot ja eriti ohtlik on piirkond talveperioodil," ütles Kuusalu arendus- ja vallavara spetsialist Tõnu Ammussaar augustis BNS-ile.

Harju maakonna tegevuskavas on kinnitatud projekti eeldatavaks maksumuseks 160 000 eurot, millest omaosalus ehk 15 protsenti moodustab 24 000 eurot. Koostatud eelprojekti kohaselt kujuneks eeldatavaks maksumuseks 133 000 eurot. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) on valmis projekti toetama kuni 113 000 euroga. Projekti täpne maksumus kujuneb riigihanke korras.

