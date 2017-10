Esmaspäeval sõlmisid AS Merko Ehitus Eesti ja OÜ Hansa Hotell 4 miljoni eurose lepingu büroohoone esimese etapi ehitustöödeks Tallinnas aadressil Sadama 9.

Esimese etapi ehitustööd algavad käesoleva aasta novembris. Hoone valmib tervikuna 2019. aasta veebruaris, teatas Merko börsile.

Esimese etapi ehitustööde lepingu maksumus on ligikaudu 4 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

OÜ Hansa Hotell on AS Infortarile kuuluv ettevõte, mille põhitegevuseks on kinnisvara rendileandmine ja käitus, ettevõte sõlmis 2009. aastal hotelli opereerimise lepingu Tallink Express Hoteliga.

Allikas: BNS

