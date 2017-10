"Kui lähete fotograafi juurde pildistama ning olete ennast üles löönud hämaras koridoris või mõne pihushoitava peegliga diivanil lesides, siis see meik ei ole kindlasti sobilik pildistamiseks. Meigipeeglites kasutatakse just spetsiaalset valgust, mida nimetatakse naturaalseks valgeks valguseks. Samasugune valge sähvatus tuleb ka fotoaparaadist,“ selgitab Makeup Peegel Estonia esindaja Janno Kiiver.

Kiiveri sõnul on enamik koduses kasutuses olevaid lampe liiga kollaste ja soojade toonidega. Sama kipub olema ka kodunt välja minnes. "Kodus suvalise valgusega tehtud meik ei näe kindlasti enam selline kui see paistab õues, restoranis või ööklubis. Õige valgusega tehtud meik on alati ühtlane ja särab just nii nagu te seda ootate,“ lausub Janno.

Makeup Peegel Estonia esindaja nendib, et kuna naised on aastaid koduse valguse eest meikinud, ei kipu nad esiti uskuma erinevust. "Aga vaadake, millistes tingimustes meigivad professionaalsed meikarid. Miks jumestatakse just meikimispeeglite abiga? Vastus on lihtne: spetsiaalse, nii ülevalt kui külgedelt ühtlase, valguse käes on näha kõikvõimalikud naha eripärasused – on selleks siis pigmendid, väiksed karvakesed või sünnimärgid,“ toob ta välja.

Seetõttu, leiab Makeup Peegel Estonia esindaja, et iga mees võiks kinkida oma kaasale meikimispeegli, et see saaks olla alati fantastiliselt kaunis.

Kõik Meikimispeegel.ee peeglid valmistatakse naturaalsest puidust ja käsitööna. Sealjuures sobivad peeglid ka imehästi interjööri kaunistamiseks. Ettevõte pakub põhimõõtudes peegleid, kuid võimalik on tellida ka erimõõte, sest alati lähtutakse kliendi soovidest.

