Vahatad, raseerid või eelistad loomulikku karvkatet - pole vahet, mida oma häbemekarvadega teed, sest kõigil meil on oma arvamus sellest, milline see intiimpiirkond olema peaks. Oled sa kunagi mõelnud, mida häbemekarvad sinu ja su tervise kohta reedavad? Prevention.com avaldab 3 asja, mida günekoloogide sõnul su häbemekarvad paljastavad. 1. Sa vananed

Õige oleks öelda, et su häbemekarvad vananevad ja muutuvad koos sinuga. Eriti märgatavalt siis, kui oled jõudnud menopausini. Pärast menopausi väheneb kõikjal kehal karvkasv. Nagu ka juuksed - häbemekarvad muutuvad halliks. See on normaalne vananemine.

2. Sa pead oma hormoone kontrollida laskma Hormoonid võivad olla su parimad sõbrad või suurimad vanelased. Kui nendega on kõik korras ja tasakaal on olemas, siis reguleerivad nad sinu kehas kõike - immuunsüsteemist tujudeni. Kui need on paigast ära, siis võid tänu neile tunda end väsinuna, kaotada juukseid või võtta kaalus juurde. Kui märkas häbemekarvades muutust, siis võib olla põhjust lasta oma hormoone kontrollida. Munasarjavähk ja neerupealiste kasvajad suurendavad testosterooni eritumist ja karvakasvu suurenemist. Ainult häbemekarvade rohkus sellele kindlasti ei viita. Siis peaks karvakasv olema suurenenud ka lõual ja põskedel. Samuti akne, juuste hõrenemine ja madalam hääl. Karvakasvu mõjutavad ka teatud ravimid. Või polutsüstilised munasarjad. 3. Sa pead loobuma žiletist