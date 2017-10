Taani kroonprintsess Mary koos arenguminister Ulla Tørnæsiga on loobunud visiidist Senegali, kus nad kavatsesid osaleda konverentsil Save the Children.

Visiidi tühistamist on kinnitanud ka Taani välisministeerium. „Turvalisuse huvides on ministri ja kroonprintsessi osavõtt konverentsil kahjuks tühistatud,“ avaldas The Local teate. Ministeerium ei andnud visiidi tühistamise kohta üksikasjalikumat teavet.

Konverentsil, kuhu kroonprintsess sõitma pidi, on laiema tähelepanu all laste abielud. Ritzau on visiidi tühistamist kommenteerinud, et see on äärmiselt kahetsusväärne, kuna lapspruutide teema on arengupoliitika seisukohalt väga oluline küsimus. „On oluline rõhutada, et minu ja kroonprintsessi visiidi tühistamine ei tähenda seda, et see teema päevakorrast kaob,“ lisas minister.

Eelmise nädala kolmapäeval teavitas USA saatkond Senegalis oma kodanikke terroriohust riigi pealinnas Dakaris. Saatkond soovitas erilist valvsust populaarsetes kohtades ning hotellides. Sarnase hoiatuse on oma kodanikele edastanud ka Kanada ja Suurbritannia saatkonnad.