"Oleme oma tegutsemisaja jooksul saanud klientidelt valdavalt väga head tagasisidet ja see teeb rõõmu. Meile on isegi öeldud, et siin leidub linna parim kebab!" rõõmustab Laagris asuva kiirtoidukioski King Kebab omanik Marko.

Uutele ja headele maitsetele on toiduäris alati ruumi, eriti kui paista millegi erilisega silma. King Kebab saab uhkeldada nii hea asukoha (suure toidupoe kõrval, kuhu satuvad paljud, kes Tallinnast välja sõidavad) kui portsjonite suurusega.

"Kui meie juurde tuleb suur mees ja ütleb, et tahab kõhu täis saada, siis ta saabki! Nagu viitab nimi King Kebab, siis portsud on kuninglikult suured,“ räägib Marko. Näiteks XXL suuruses kebabiportsus on liha 300 grammi, suures 210 ning tavalises 110 grammi. Enamus toiduportsjoneid on erineva suurusega, kõiges lähtutakse klientide soovidest.

Kebab Mix (XXL)

King Kebabil on tekkinud oma truu klientuur ning üha enam satub kioski einestama ka peresid. "On nii rammusat kui ka kergemat toitu ning seetõttu leiab igas vanuses inimene meelepärase söögi. Naisterahvad ei taha alati friikaid, seetõttu laiendasime menüüd ning pakume näiteks kebabi -ja kanasalatit,“ nendib Marko. Loomulikult on olemas ka lastemenüü.

Järjest on märgata sedagi, kuidas perele ostetakse õhtusöök just King Kebabist. "Kui sa ei jõua õhtul süüa teha, siis saab tulla enne poodlemist siia [King Kebab asub Rimi toidupoe kõrval], teha tellimuse ära ja tagasi tulles on söök juba valmis. Toit valmib tavaliselt viie minutiga," selgitab Marko. Samuti saab toitu tellida ettetellimisnumbril 56 737 663 ja peagi alustatakse koostööd kullerifirmaga Wolt.

Kanatortilla

Mis on aga kujunenud King Kebabi kõige populaarsemaks toiduks? "Tavalist kebabi armastatakse nagunii, aga lisaks meeldib klientidele väga Kebab Mix, milles on sea- ja kanaliha koos," lausub Marko.

Mida arvavad King Kebabist kliendid?

- Portsjon oli mõnusalt suur, aga samas mitte selline, et ära süüa ei jaksaks! Kuigi üsna palju sai mugitud, siis pärast paha ei hakanud! Portsjonis polnud koonerdatud mitte millegagi.

- Mulle meeldis Kebab Mix, sest siin on mõlemat liha. Suurepärane üllatus oli, et sealiha polnud üldse tüüpilise maitsega, vaid mõnusalt kanaliha sisse peitunud. Väga huvitav kombinatsioon.

- Kebabiliha oli nii hea ja taine! Fantastiline!

- Minu jaoks on hästi oluline, et tooraine oleks kodumaine. King Kebabi puhul see on nii.

- Kebabiprae juures olevad friikad olid maitsvad ja kogus suur. Sealjuures ei söönud ma isegi mitte kõige suuremat portsu.

- Tortilla maitsekombinatsioonid olid ideaalselt paigas! Ports oli nii suur, et veidi vaevaline oli kõik ära süüa – samas ei raatsinud alles jätta!

- Teenindus oli väga armas ja sõbralik.

- Mekkisin kohvi toidu kõrvale ja see jättis ülihea maigu suhu. Kohviuba oli mahe ja mõnus. Sealjuures olen kohvi suhtes võrdlemisi nõudlik.

King Kebab asub Laagris aadressil Pärnu mnt 556a, kuid lähiajal on tänu heale vastuvõtule plaanis ka Tallinnas mujale laieneda. Kohapeal saab maksta nii sularahas kui kaardiga.

King Kebab korraldab Facebookis aeg-ajalt loose, nii et tasub nende lehel silma peal hoida. Vaata SIIT!