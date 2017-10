Laupäeval, 28. oktoobril sängitatakse Pärnumaal Paadrema kalmistul kodumulda kirjanik Karl Ristikivi (1912–1977), kelle põrm jõudis hiljuti Eestisse Stockholmi metsakalmistult.

Sellega on sümboolses mõttes lõpule jõudnud suure kirjaniku kodumaatus, mida ta oma loomingus korduvalt mainis.

„Kodumaatus oli üks etapp Ristikivi kui looja teekonnal. Mul on hea meel, et tema kodupaik ta taas vastu võtab,” on öelnud Janika Kronberg, Karl Ristikivi seltsi asutaja ja eestvedaja.