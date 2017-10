Valuvaigistav süst andis ajutist elulootust

Saku ja Kiili valla loomaarst Heli Suits tegi pärast auto alla jäämist veel ellu jäänud loomale valuvaigistava süsti. Seepeale üritas hobune end jalgadele ajada. „Loomal ei olnud näha luumurdu, mis tähendaks kohest eutanaasiat,“ selgitab Suits. „Ka polnud võimalik kindlaks teha, kas tal võib olla sisemist verejooksu. Valuvaigistite mõju all olev loom püüab tõusta ja eemale pääseda ning see näitab, et valud on maha võetud.“ Mõni aeg hiljem suri ka see hobune.

Loomaarsti sõnul pole ta veel hukkunud hobuste omanikuga kontakti saanud. „Leidsime üles karjamaa, kust need loomad on ilmselt ära läinud, kuid ei oska öelda, mis põhjustas selle, et loomad põgenesid ning karjamaalt välja said.“ Suits tõi välja, et kedagi ei saa veel konkreetselt süüdistada. Tal pole ka teada, kas hobused kuulusid kopli omanikule, olid toodud sinna hoiule või olid rendil.

Loomaarst tõi aga välja probleemsed rikkumised: „Esiteks, et loomad üldse avariisse sattusid ning teiseks pidanuks hobused olema kiibitud, aga kiipi pole.“

Hobused olid varemgi lahti pääsenud

Delfiga vestelnud tähelepanelik mees teavitas enda kinnitusel häirekeskust jooksus olevatest hobustest juba enne kella kuut hommikul. Õnnetus juhtus umbes poolteist tundi hiljem ning nelja-viie kilomeetri kaugusel kohast, kus hobuseid esmakordselt nähti.

Õhtuleht käis kopli juures, kus hobused olid minema jooksnud. Kopli naabruses elav mees rääkis, et hobused on sellest koplist varemgi lahti pääsenud. „Eile õhtul sõi üks hobustest minu maa peal ristikut. Peremees tuli ja pani hobuse kinni,“ räägib naabrimees. Ta tunnistab, et hobuste lahtipääsemise kohta ei saa omanikule märkusi teha, sest too võib olla äkiline.

Kogenud hobusepidaja Rita Kauna sõnul tahtsid hobused tõenäoliselt koplist välja saada. „Nad vajavad siseruumi, neil peaks olema tekid ning koppel tuleks ümbritseda elektrikarjusega,“ soovitab ta.