Selleks, et pärast Malaisia ahistamisskandaali riigikogu aseesimehe kohalt tagasi astunud Taavi Rõivase asemel saaks pukki uus ametikandja, korraldas riigikogu eile erakorralised valimised. Ühtlasi tähendas see kodukorra järgi ka teise aseesimehe Enn Eesmaa tagasiastumist. Miks ometi peavad taanduma mõlemad asejuhatajad, kui tegelikult soovib oma patte lunastada vaid üks neist? Euroopa Parlamendi liige Indrek Tarand peab kohatuks, et Rõivase kõrval astub tagasi keegi, kes seda ei peaks tegema. „Kas see tundub normaalne, et kui Euroopa Parlamendi 14 asepresidendist üks tagasi astub, siis kohe valitakse 14 uuesti?“ toob Tarand näite Euroopa Liidu institutsioonist, iseloomustamaks praeguse korra absurdsust. Vabaerakonna liikme ja põhiseaduskomisjoni aseesimehe Jüri Adamsi sõnul ongi praegune kodukord selline seetõttu, et see tagab opositsioonile koha riigikogu juhatuses. Asejuhatajaid valitakse ühe hääletusega ehk koalitsiooni- ja opositsioonihääled lähevad vastavalt kandidaadile. „Ma arvan, et see oli 7. riigikogu alguses [1992–1995], kui tehti esimest kodukorda. Ilmselt oli selle taga mingisugune viimase ülemnõukogu kogemus. Arvan, et kord on üsna õnnestunud ja keegi selle vastu eriti ei protesteeri,“ ütles Adams.

Keskerakondlasest õiguskomisjoni juht Jaanus Karilaid märkis: „Kuigi Enn Eesmaa ei ole antud juhtumis [Rõivase skandaalis] kuidagi vastutav, siis just demokraatia, läbipaistvuse ja opositsiooni kaitse huvides on mõistlik valida mõlemaid [aseesimehi] koos. Ei ole mõistlik, et riigikogu juhatusse hakkaksid kuuluma ainult võimuerakondade esindajad.“

Eile riigikogus toimunud erakorralistel valimistel valiti uued aseesimehed üsna ootuspäraselt: Enn Eesmaa valiti tagasi senisele kohale ning reformierakondlase Taavi Rõivase asendajaks sai tema erakonna esimees Hanno Pevkur. TAGASIVALITU: Riigikogu kodukorra järgi pidi kolleegi pattude tõttu asespiikrikohalt tagasi astuma ka Enn Eesmaa, kuigi tema kuskil külmkapi juures liiga agaralt ei askeldanud. (Alar Truu) Mõningast vürtsi ja ootamatust tõi valimistesse Vabaerakonna esitatud protestikandidaat Krista Aru. „Kui Reformierakonna esimees oli teatanud nädal enne valimisi ajalehes, et tema on see aseesimees, siis me ei saa ju lubada seda, et Eesti parlament ei saa valida. Ei ole võimalik ise mängida kõiki selliseid mänge ja nõuda hiljem teistelt, et me teeme siin valimisi. Keegi pidi võtma selle vastutuse,“ selgitas Aru enda kandideerimist. „Üks naine võiks ka olla juhatuses. Praegu on ainult mehed.“