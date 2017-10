Ööl vastu laupäeva pani 46aastane kinnipeetav Rakvere arestimajas põlema ennast ja oma madratsi. Veel eile õhtupoolikul viibis mees haiglaravil. Kuidas sai selline asi juhtuda?

Arestimajas käib sisejuurdlus ja juhtunu asjaolud on veel lahtised. Selge on igatahes see, et kambrisse toimetatud kinnipeetavatel ei tohi püksitaskus olla tikke ega vööl rihma.