Laupäeval Gazas Palestiina alal sündinud siiami kaksikute elu on ohus juhul, kui neid Gazast välismaale ravile ei toimetata, hoiatas nende arst.

Al-Shifa haigla arst Alam Abu Hamda ütles, et kokkukasvanud pisitüdrukute keerulist olukorda ei suuda Gaza meedikut lahendada, kirjutas BBC. Beebide lahutamiseks tuleks nad viia välismaale.

Kaksikud on ühendatud alakehast. Neil on üks ühine jalg, kuid neil on eraldi süda ja kopsud. Siiami kaksikutel, kes jagavad võtmeorganeid, on harilikult väiksemad võimalused ellu jääda.

„Nende elud on ohus, see on keeruline juhtum,“ sõnas doktor Abu Hamda lisades, et mida kiiremini nad välismaale toimetatakse, seda suuremad on nende võimalused ellu jääda. Doktori sõnul on ravivõimalused Iisraelis, USA-s või Saudi Araabias.

2016. aasta novembris Gazas sündinud siiami kaksikud surid. Iisrael ja Egiptus on Gaza blokeerinud sõjaliste rünnakute ohu tõttu.