televeeEuroopas on käimas tööohutuse ja -tervishoiu nädal, mille puhul korraldati Tallinna Tehnikaülikoolis tööstressi ennetamise infopäev.

Selle raames said huvilised mõõta ka enda stressitase. Kohe näeme, kas kolleeg Anna-Maria Makko peab ikka pingelisele ajakirjanikutööle vastu ning mis on siis need faktorid, mis enim tööstressi- ja väsimust tekitavad. Vaata üksikasjalikumalt TV3 "Seitsmeste videost"!