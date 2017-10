Kaks kuud hiljem aga tunnistas Elizabeth, et abielu purustasid tema tunded südamesõbranna vastu. Süüria päritolu lesbilist kirjanikku Rayya Eliast on Gilbert tundnud veelgi kauem kui Joséd – selleks ajaks juba 15 aastat. Ontlikust taluperest pärit ameeriklanna ning endine punkar, pätt ja narkomaan paistsid olevat teineteise vastandid. Ometi osutusid nad hingesugulasteks. Kui Rayyal diagnoositi ravimatu kõhunäärme- ja maksavähk, mõistis Elizabeth: ta armastab sõbratari enam kui ühtki teist inimest siin ilmas ning tahab tollele antud elupäevadeks ihu ja hingega Rayyale pühenduda. „Rayya ja mina oleme koos. Ma armastan teda ja tema mind,“ kuulutas „Söö, palveta, armasta“ autor Facebookis. Tänavu juunis lasi paar end mitteametlikul armastustseremoonial naita.

USA menukirjanik Gilbert kurvastas eelmisel suvel oma poolehoidjaid uudisega, et tema ja ta abikaasa, Brasiilia päritolu ärimees José Nunes on tosina ühise aasta järel lahku läinud. Ometi on José inimene, kes ravis oma armastusega terveks Elizabethi kunagised hingehaavad ning andis talle inspiratsiooni tulevase maailmakuulsa menuki „Söö, palveta, armasta“ kirjutamiseks. Gilberti fännid olid segaduses ja kurvad.

Kultusraamatu „Söö, palveta, armasta“ autor Elizabeth Gilbert (48) vapustas eelmisel sügisel fänne uudisega, et tema kauase abielu purustas armastus südamesõbranna vastu. Küpses eas on oma lesbilisusest teatanud nii mõnigi tuntud naine. On see vaid moeasi või käibki paljude naiste seksuaalses orientatsioonis teatud vanuses mingi krõks?

“Ees seisab veel raskeid päevi. Kergemaks asi ei lähe. Rayya haigus on tõsine,“ kirjutas Gilbert. „Aga meie armastus on tugev. Sammume koos nii kaugele, kui suudame üheskoos minna. Seejärel jääb kõik Jumala hooleks.”

Paljud ei karda tõelist mina enam varjata

Niinimetatud hilised lesbid ehk naised, kes identifitseerivad end lesbilisena alles 30. eluaastais või hiljem, tihtipeale pärast heteroabielu ja laste saamist, on viimasel ajal avalikku teadvusse kerkinud. Põhjuseks on mitu tuntud naist, kes on avalikult teatanud, et lahkuvad naispartneri nimel heterosuhtest.

„Seksis ja linnas“ Mirandat kehastanud Cynthia Nixon (51) elas 15 aastat koos mehega ning sünnitas kaks last, enne kui armus pedagoogikategelasse Christine Marinonisse. Ka jutusaatejuht Ellen DeGenerese (59) abikaasal Portia de Rossil (44) on seljataga abielu meesterahvaga.

MÕJUKAS LESBIPAAR: „Ally McBeali“ näitlejanna Portia de Rossi (vasakul) ja USA armastatumaid jutusaatejuhte Ellen DeGeneres (paremal) on abielus olnud 2008. aastast saadik. (Reuters/Scanpix)

2009. aastal teatas Tom Cruise'i omaaegse kassatüki „Top Gun“ täht Kelly McGillis (60), et on meessuhted seljataha jätnud ning identifitseerib end lesbina.

OMAAEGNE SEKSISÜMBOL: Kelly McGillis koos Tom Cruise'iga filmis „Top Gun“ (1986) . (Vida Press)

Mõjukas mõtleja ja ühiskonnakriitik Susan Sontag jäi surmani kappi. Abielus olnud ja poja ilmale toonud Sontagi lesbilisuse avalikustas alles postuumselt tema kauane armsam, USA tippfotograaf Annie Leibovitz (68). Naiste armusuhe oli kestnud 1989. aastast kuni Sontagi vähisurmani aastal 2004.

Naiste kapist väljatulek hilisemas elus pole uus nähtus, kinnitas Briti lehele The Guardian LGBT-õiguste organisatsiooni Stonewall juht Ruth Hunt. Küpsesse ikka jõudes ollakse oma identiteeti ja seksuaalsust pikalt uurinud. „Ehk hoolivad nad inimeste arvamusest vähem kui enne ning tunnevad end tõelise mina asjus enesekindlamalt,“ pakub Hunt. Ühiskond on muutunud avatumaks ja sallivamaks. 19. ja 20. sajandist on tuntud naiste romantilised sõprussuhted – üks kuulsamaid neist 1930. aastail USA esileedi Eleanor Roosevelti ja ajakirjanik Lorena Hickoki vaheline. Kuid vähe oli neid naisi, kes söandasid oma südamedaamiga ühe katuse alla kolida. Pigem abielluti nagu kord ja kohus ning saadi lapsed.

Antibeebipilli ja naisõigusluse tulek andsid naistele oma keha üle suurema kontrolli, seletab Santa Barbara California ülikooli teadlane Leila Rupp ABC Newsile. „Nüüd on naiste jaoks rohkem valikuvõimalusi ja see [lesbilisus] on ühiskondlikult vastuvõetavam.“

Naiste orientatsioon võib olla muutlikum

Värske uurimuse järgi aga ei pruugi hilisema elu lesbide esilekerkimine tähendada vaid mahasurutud mina tunnistamist. Naiste seksuaalne orientatsioon on terve elu jooksul muutlikum kui meestel, kinnitab Utah' ülikooli psühholoog dr Lisa Diamond Daily Maili teatel. Keskeas toimuvad füsioloogilised muutused avavad tema sõnul naistele ukse nende tunnete uurimiseks. „See on hormonaalsete muutuste, füüsiliste kogemuste ning mõistagi ka seksuaalsete ihade vaheline keerukas dünaamika,“ usub dr Diamond, kuigi nende faktorite ristumist pole veel teaduslikult uuritud. „Me ei tea, kas seksuaalse orientatsiooni „voolavus“ on mõnes elujärgus tõenäolisem kui teises,“ lisab ta. „Kuid oleme täheldanud, et indiviidid, kuid iseäranis naised, läbivad muutusi, mis annavad neile keskeas veidi rohkem vabadust.“

Dr Diamondi sõnul võivad naise seksuaalsust kujundada menopausi ajal ja järel mitmesugused füsioloogilised tegurid. Näiteks paljud naised saavad pärast menopausi hormoonasendusravi, mis võib sugutungi suurendada isegi 44%. Kuid teadlased pole veel leidnud kinnitust, kas seksuaalse orientatsiooni muutmine on sellega seotud.