Veterinaar- ja toiduamet (VTA) ütleb, et täna varahommikul Saku vallas Tõdva-Nabala tee kolmandal kilomeetril liiklusõnnetuses hukkunud kolme hobuse eest vastutab omanik ning antud juhtumit võib käsitleda ka kui looma suhtes lubamatu teo toimepanekut.

Veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja Martin Altraja sõnul olid hobused küll kiibistamata, kuid amet on omaniku praeguseks kindlaks teinud. "Meie ametnikud üritavad omanikuga ühendust saada," lausub Altraja. Praegu ei ole veel teada, kuidas ja miks hobused lahti pääsesid.

Küll aga on veterinaar- ja toiduamet seisukohal, et loomade omanik peab välistama loomade ärajooksmise või kui see on juba juhtunud, korraldama lahtipääsenud loomade kohese kinnipüüdmise.

