Pereisa Andrus (nimi muudetud - G.R) on põhjanaabrite juures ehitustöid tegemas käinud juba mitu aastat. Kuna pere elab Eestis, on tema jaoks edasi-tagasi laevasõit muutunud elu osaks nagu tuhandetel teistelgi Soome tööle käivatel eestlastel.

„Kaks meest tulid mulle kättpidi kallale, kolmas rebis mu seljakoti ja pani jooksu. Ühel hetkel ma tundsin, et käsi kipitab. Katsudes sain aru, et nahktagi varrukas on lõhki. Siis sain aru, et ka pusa ja T-särk on katki ning lõpuks märkasin noahaava,“ kirjeldab Eesti ehitusmees, kuidas kolm mustanahalist meest talle öises Helsingis kallale tungisid.

Kui ründajad Helsingi öösse kadusid, jäi meeltesegaduses Andrus trammipeatusesse istuma. „Ühel hetkel ma tundsin, et käsi kipitab. Katsudes sain aru, et nahktagi varrukas on lõhki. Siis sain aru, et ka pusa ja T-särk on katki ning lõpuks märkasin noahaava. Tundub, et panin käe näo ette ja siis mind pussitati, sest see lõige on imelikus kohas. See vaatepilt tõmbas mind üleni tuimaks ja ma lihtsalt istusin seal trammipeatuses edasi.“

Mees mõtiskleb hirmuga selle üle, kuhu oleks võinud terav noatera kaevuda siis, kui ta poleks jõudnud kätega näo- ja kaelapiirkonda kaitsta. „Hea, et niigi läks.“

Ei teavitanud kiirabi ega politseid

Andruse sõnul olid ründajad vanuses 24-25 eluaastat ning rääkisid soome keelt. Seda, mida nad talle ütlesid, mees aga ei mäleta. „See, et trammipeatuse juures sel ööl üldse rahvast ei liikunud, oli veider. See on ju kesklinnas. Muidu keegi oleks ikka sekkunud, aga tänav oli täiesti tühi,“ räägib ta.

Politseid ega kiirabi ta välja ei kutsunud. Miks? „Õige küsimus,“ nendib mees ja tõdeb, et ei oskagi sellele vastata. „See kõik käis nii kähku – ma ei saanud kohe arugi, et mind on pussitatud."

Andrus veetis kogu öö väljas ja taarus varahommikul tagasi sadamasse. „Sel ööl ma aga Soome koju ei jõudnudki, helistasin abikaasale ja rääkisin talle juhtunust ning läksin kohe hommikul esimese laevaga tagasi Eestisse. Laeva peal seoti mul lõpuks haav kinni,“ räägib ta.

Andrus tõdeb, et haava tulnuks ka õmmelda, kuid eks loodus on nii sättinud, et mehed kardavad arste nagu vanapagan välku. „Praegu on haaval juba koorik peal. Kõrva tagant on ka sinine ja valus veel, sinna löödi mind käega,“ räägib Andrus saadud vigastustest nädal aega pärast rünnakut.

Andrus poleks juhtunust isegi politseisse teatanud, kui abikaasa poleks teda survestanud. Nad võtsid viimaks ühendust Soomes eestikeelset õigusabi pakkuva juristi Annemarie Pietiläga, kes omakorda kontakteerus politseiga.

Kuigi Helsingi politsei kommunikatsioonijuht Jukka Mattilainen edastas Õhtulehele algselt, et ta ei leidnud vägivallakuritegude registrist ülalpool kirjeldatud rünnakut, siis pärast täpsustust, et avalduse andis sisse jurist, kinnitas Mattilainen, et see on menetluses.

Uurimist juhtiv politseikommissar Mikko Halme sõnas Õhtulehele: „Meil on tõesti üks sarnane juhtum siin Helsingis uurimisel, aga kuna menetlus käib, siis ei saa me täpsemaid situatsioone ning üksikasju avalikustada.“

Andrus ei hellita aga erilist lootust, et ründajad üles leitakse ja vastutusele võetakse. „Eks seal trammipeatuse juures oli turvakaameraid küll, mille lindistusi politsei üle vaadata saab. Aga kes pimedas nägusid tuvastada suudab,“ mõtiskleb ta.