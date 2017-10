Kataloonia valitsusel ja president Carles Puidgemontil on aega veel kuus kuud, kuid nende töö on nüüd range jälgimise all. Pärast seda lähevad Kataloonia valitsus, politsei ja eelarve keskvõimu kätte, kes korraldab ka uued valimised.

Laupäeval teatas Hispaania peaminister Mariano Rajoy, et kasutab Hispaania ajaloos esimest korda põhiseaduse paragrahvi 155. Selle kohaselt võib kriisiolukorras ühe autonoomse piirkonna (Hispaanias on neid kokku 17) autonoomiat erandkorras piirata.

Eelmisel nädalal teatas Hispaania valitsus, et vähe sellest, et põikpäisete kataloonlaste iseseisvussoove ei võeta kuulda, siis võtab Madrid mässumeelselt piirkonnalt ära ka senise autonoomia. Itaalias hääletasid aga kaks piirkonda suurema autonoomia poolt.

The Daily Intelligencer kirjutab, et ehkki katalaanid vastasid vihaste hüüetega diktaatorlusest ja totalitaarsusest, kinnitab peaminister Rajoy, et autonoomiat piirkonnalt siiski päris ära ei võeta. „Me lihtsalt vabastame ametist need, kes on seadusevastaselt tegutsenud,“ ütles ta.