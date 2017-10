Meelis Mägil oli 2013. aastaks kogunenud ligi 608 000 eurot võlgu ja maksejõuetu mehe ainus õlekõrs oligi eraisiku pankrot. Seaduse järgi pidi Mägi pankrotihaldurile teada andma, kui palju tal sel ajal vara veel alles oli, et tema vastu esitatud nõudeid proportsionaalselt heastada. Mägi esitaski haldurile olemasoleva vara loetelu ja kinnitas kohtus vandega, et see on kõik, mis tal hinge taga on.

Midagi läks võlgadest vabaneda püüdval ärimehel siiski tahtlikult või tahtmatult meelest. Nimelt talle kuuluv sportauto Chevrolet Corvette, millega Meelis Mägi oli 2011. aastal avarii teinud. Meest kahtlustati tollal kindlustuskelmuses ja juhtumiga seoses alustati kriminaalmenetlust. Prokuratuur lõpetas menetluse küll mõni aeg hiljem põhjendamatuse kaalutlusel. Sportauto kindlustusrahast jäi mees aga ilma, rahuldamata jäi ka tema hilisem tsiviilhagi kindlustusfirma vastu. Kunagi ilmselt uhke sõiduriist, mille avariieelseks väärtuseks oli kindlustaja hinnanud 30 000 eurot ja -järgseks 5000 eurot, jäi tasulisse parklasse oma saatust ootama – aastateks.

Süüdistuse järgi tulnud sõidukõlbmatu Corvette peremehele meelde alles siis, kui rahaline kitsikus hakkas mõni aasta hiljem juba tõsiselt muret valmistama. Nii hästi siiski mitte, et ta oleks hüljatud sportauto pankrotivara hulka arvanud. Pankrotihaldurile ja võlausaldajatele kinnitas Mägi, et kui ta ongi juhuslikult mõnes ametlikus registris selle auto omanikuna kirjas, siis reaalselt see sõiduriist kui väärtusetu vara talle enam ei kuulu.

Meelis Mägi kaitsja sõnul oli tegemist mahakantud autoga. Prokuröri hinnangul on ka sõidukõlbmatul riistal oma väärtus, mida kinnitavat seegi, et Mägil õnnestus autoromu kaaskohtualusest sõbra Joosep Viidu lahkel vahendusel leedukast ostjale 8350 euroga maha müüa.

Leedukas, kellel polevat olnud sugugi lihtne registri keelumärkega Corvette’i oma seaduslikku valdusesse saada, kinnitab, et maksis ostusumma sularahas. Meelis Mägi väidab aga kohtus, et tema pole seda raha näinud, pankrotivara suhtes pole ta kohtus valet vandunud ja üleüldse on süütumast süütu. Kohtulik uurimine jätkub.