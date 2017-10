Ma ei ole küll teemasse lähemalt süvenenud, aga pealtnäha jätab Rakvere jõulukuuse ümber käiv vaidlus mulje, et tegu on modernistidele nii omase tüüpilise püüdlusega moonutada ja lõpuks kõrvaldada vanu häid tavasid ja traditsioone, mis kannavad edasi kultuurilist järjepidevust ning on sellisena väga paljudele inimestele olulised ja kallid. Selline lähenemine ei peegelda soovi tähistada rahulikult, kaunilt ja põlvkondade järjepidevust austavalt jõulupühi – pigem peegeldab see nn kunstnike nartsissistlikku soovi eksponeerida oma isikut ja saada teiste tundeid riivates odavat tähelepanu.

Ühelt poolt võib olla raske mõista, miks peaks keegi tahtma moonutada niisugust ilusat ja südamlikku traditsiooni, nagu seda on jõulupuu püstitamine linna keskväljakule. Teisalt aitab seda aga mõista tõdemus, et ilmselt on niisugusel püüdlusel tunduvalt sügavamad ideoloogilised tagamaad ning need langevad ühte ühiskonnas laiemalt toimuva ja postmodernismile omase püüdlusega seada kahtluse alla ehk kõigutada ja kukutada seda, mis on inimeste teadvuses olnud kindel, loomulik, ilus, hea ja ühtesiduv.

Rakvere on niisuguste eksperimentidega viimasel ajal eriliselt silma paistnud ning on kõnekas, et jõulupuu asendamist monstrumitega on vedanud ja õigustanud sama seltskond – teiste hulgas Rakvere liberaalist pastor Tauno Toompuu –, kelle initsiatiivil võideldakse maksumaksja raha eraldamise eest linnas homofilmide festivali läbiviimiseks.