Õhtuleht: Kas juhul kui Rakverre enam kiiksuga kuused ei mahu, võiks Tartu pakkuda ebatraditsioonilistele jõulupuudele kodu?

Urmas Klaas, Tartu linnapea: Rakvere jõulupuust on saanud omamoodi kultuurinähtus. Huvitav on see puu ise ja veelgi huvitavam on lugu tema ümber, mis iseloomustab nii mõneski mõttes meie aega ja inimesi. Seepärast pakun välja, et kui Rakvere seda puud enam ei taha, siis võiks läbi rääkida Eesti Rahva Muuseumiga Tartus. Meil on Raadil ruumi ja ERM tegeleb Eesti rahva olemuse mõtestamisega, miks mitte siis seda puud muuseumile pakkuda. Liiati on meil Tartus teisigi nn kiiksuga monumente, näiteks kahe Vilde kuju.