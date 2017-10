Õhtuleht: Kas juhul kui Rakverre enam kiiksuga kuused ei mahu, võiks Võru pakkuda ebatraditsioonilistele jõulupuudele kodu?

Anti Allas, Võru linnapea: Võru linn alustab järgmise aasta alguses oma ajaloolise keskväljaku taastamisega, mille hulka kuulub ka ettekasvatatud püsikuuse ehk jõulupuu istutamine keskväljakule. Nii jääb traditsiooniline jõulupuu keskväljakule kogu aastaks, olles jõulude ajal kaunis ehtes, seda enam, et kuusk on ka Võru linna vapipuu.

Mis aga puutub Rakvere plaanidesse, siis loodan, et nad jõuavad oma inimestega kokkuleppele ning nende vahva idee saaks jätkuda. Kui aga Võrule tehakse ettepanek, et soovitakse installatsioonkuusk kolida Võrru, siis tuleb meil ettepanekut kaaluda. Arvan, et lisaks traditsioonilisele jõulupuule leidub meie uuel keskväljakul ruumi ka installatsioonjõulupuule.