16 aastat tagasi võttis tuli Reedalt ja tema kahelt lapselt kodu ning sundis pere vahepealsed aastad kitsukeses saunas elama. Kuigi Reet on teinud kodu taastamiseks kõik enda võimuses, on tema käed jäänud seni lühikeseks. „Kodutunne“ leidis võimaluse pere koju tagasi aidata.

Vanasõna ütleb, et "varas jätab nagi seina, tuli ei jäta sedagi". Just selline õnnetus tabas Põlvamaal elavat Reeta ja tema lapsi – tuli võttis perelt kõik, alates riietest ja lõpetades dokumentidega. „Sellel hetkel ei olnudki ühtegi mõtet. Pea oli suht tühi,“ meenutab tänases „Kodutundes“ Reet, kuidas ta tuleroaks langenud kodu toona silmitses. Ent ometi pole lootus naist kunagi maha jätnud. Isegi siis mitte, kui elukaaslane pere juurest lahkus. „Ma saan hakkama ja teen ära. Kõik aitavad. Mul on toredad inimesed ümberringi. Mul on nii suur usk, et kõik saab valmis.“

Pereema on kodu nimelt loobunud paljust, sh endale pühendatud ajast nagu armastatud teatriskäigud ja sünnipäevade pidamised. 22 aastat lasteaias töötanud naine vahetas ka hingelähedase töö tulusama ameti vastu, sest selle palgaga polnud ehitamine võimalik. Ometi on vaatamata pingutustele kodu taastamine käinud perele üle jõu, sest maja elamiskõlbulikuks tegemiseks pole jagunud piisavalt raha ega oskusi. „Kodutunne“ otsustas tubli pere unistusele õla alla panna, et Reet saaks lastega pärast pikki aastaid lõpuks ometi oma koju tagasi.

