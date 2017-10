Teoteatri juhi Piret Viisimaa sõnul oli väga inetu, et noorte peost politseile teatati ja et politsei juba varajases peofaasis erapidusse sisse tungis, kirjutas Delfi . "Ma ei tea, mis kurjus võis sellisel noorel inimesel olla, kes niimoodi teise inimese peo ära rikkus," ütles teatrijuht, kes kahtlustab, et politsei kutsus välja keegi, kes peole kutset ei saanud.

"Kõhe ja arusaamatu on Teoteatri juhi Piret Viisimaa kaeblemine “politseile kaebamisest” noorte joomisest teatamisel," kirjutas koolijuht Facebookis. "Kuidas üldse teisiti? Ei ole jõudnud meie uute naabritega Kalamajas veel tutvust teha ja kahju, kui esimene tutvus pidi algama teadmisega, et teatrijuht tolereerib noorte joomist ja pigem soodustab seda (mis see antud juhtum siis muud on?). Täiskasvanute väärtushinnangud on tavaliselt välja kujunenud ja neid juba “ümber ei kasvata”, seega on paraku usalduskrediit kahanenud miinimumini teatri ja teatrijuhi suhtes, kus noorte joomist pigem soositakse. Milline vanem sooviks oma lapse saata teatrisse, kus lapsed võivad tarbida alkoholi? Ma usun, et mitte keegi. Kindlasti ka mitte kool."