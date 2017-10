Õhtuleht: Kas juhul kui Rakverre enam kiiksuga kuused ei mahu, võiks Pärnu pakkuda ebatraditsioonilistele jõulupuudele kodu?

Romek Kosenkranius, Pärnu linnapea: Ma arvan, et Pärnu on piisavalt tolerantne linn, et siia mahub ka Rakvere-tüüpi jõulukuusk ära.