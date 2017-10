Õhtuleht: Kas juhul kui Rakverre enam kiiksuga kuused ei mahu, võiks Paide pakkuda ebatraditsioonilistele jõulupuudele kodu?

Siret Pihelgas, Paide linnapea: Esimese emotsiooni pealt ütlen, et täitsa võimalik. Rakverele tõid need kuused päris palju tuntust ja kindlasti suurenes ka siseturism. Need installatsioonid tõstsid kõvasti linna mainet, kellelgi ei saaks midagi selle vastu olla.