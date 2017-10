Moskvas tungis tundmatu mees (pildil) raadiojaama Ehho Moskvõ toimetusse ja lõi seal tuntud saatejuhti Tatjana Felgenhauerit kõri piirkonda, vahendab agentuur Interfax.

Ajakirjanik toimetati haiglasse. Arstid ütlesid pärast operatsiooni, et tema seisund on raske, kuid elu ohus ei ole. Tatjana Felgenhaueri isa on tuntud sõjaline vaatleja Pavel Felgenhauer. Tõsi, ta ei ole lihane isa – Pavel Felgehauer lapsendas oma abikaasa Jelena esimesest abielust sündinud tütre ja andis talle ka oma perekonnanime.

Raadiojaama turvameeskond pidas kurjategija kinni. Tema nimi on väljaande Life andmetel Boriss Hertz ja ta on elanud viimasel ajal Iisraelis. Ehho Moskvõ seevastu nimetab kurjategijat Boriss Gritziks. Väidetavalt on mehel Iisraeli kodakondsus, kuid sündinud on ta Gruusias.