Verised sündmused algasid pühapäeva õhtul kella kaheksa paiku Flumsi Postplatzil (Postiväljakul), kus teismeline noormees ründas kirvega esmalt lapsevankrit lükanud paari. Nii 30aastane naine kui ka 35aastane mees said vigastada, kaheksakuune beebi kukkus rünnaku ajal vankrist välja. Kirvemeest üritas takistada vanem paar (72aastane mees ja 59aastane naine), kes said samuti kergemaid vigastusi. Vanema paari poeg rääkis hiljem ajakirjanikele, et isa ja ema olid just naasnud puhkusereisilt ja läksid õhtul viivuks välja, et postimaja juures kiri postkasti panna.

Seejärel jõudsid sündmuskohale politseinikud. Kuna noormees keeldus kirvest maha viskamast, siis kasutati tema vastu esmalt elektrišokirelva taserit. Kurjategija ei taltunud ja seetõttu pidid politseinikud haarama teenistusrelva ja tulistama ka sellest. Kirvemees sai raskelt haavata ja viidi haiglasse. Tema elu ohus ei ole.

TANKLA: Tund aega pärast esimeste inimeste ründamist tabas politsei kirvemehe tankla juures, kus ta oli samuti inimesi vigastanud. (AP/Scanpix)

Nii Postplatzile kui ka tankla juurde jäid kirverünnakust suured vereplekid.

Kirvemeheks osutus 17aastane kohalik elanik Aleksandrs I. (Sascha), kes on pärit Läti pealinnast Riiast ja kel on ka Läti kodakondsus. Ta elas koos ema ja sakslasest kasuisaga Flumsis alates 2013. aastast, oli kenasti lõimunud ja suutis saksa keeles vabalt suhelda. Aleksandrs õppis Šveitsi kutsekoolis. Kriminaalkorras teda karistatud ei ole. St Galleni kantoni asepolitseiülem Sigi Rüegg rääkis esmaspäeva ennelõunal pressikonverentsil, et tänavu juunis tuli koolist infot, et Aleksandrs käitub kummaliselt, teda vaevavat vägivallafantaasiad. Noormees võeti mõneks ajaks lisajälgimise alla, kuid septembris otsustati, et otsest ohtu temast ei lähtu.

Kahjuks osutus seesugune hinnang valeks. Šveitsi politsei võttis kirvemehe tausta välja selgitamiseks juba ka ühendust Läti kaitsepolitseiga. Politseinikud otsisid esmaspäeva öösel läbi ka Aleksandrsi kodumaja.

Kirvemees: minu vanaisa on Adolf Hitler

Kahjuks ei olnud Šveitsi politseinikud ilmselt varem vaadanud tema kontot Vene sotsiaalvõrgustikus VK. Seal nimetab Aleksandrs oma huvide hulgas genotsiidi. Ta väidab, et töötab al-Qaedas ja tema firma nimi on Lastetapamaja. Veel saab kontolt lugeda, et Aleksandrsi lemmikraamat on Adolf Hitleri „Mein Kamp“ ning Adolf Hitler on ka tema vanaisa. Sünnikuupäevaks on Aleksandrs VK kontol kirjutanud 1.09. 1939 ehk Teise maailmasõja alguskuupäeva. Enda fotosid noormees VK kontol avaldanud ei ole, küll on seal sõjaväemuuseumi relvapilte.

Naabritele tuli Aleksandrsi käitumine täieliku üllatusena. „Ta oli igavalt normaalne ja tervitas alati. See ei saa ju tõsi olla, mõtlesin ma toimunust kuuldes,“ rääkis naabrinaine ajalehele Blick. Teine naabrinaine lisas, et Aleksandrs, tema ema ja kasuisa on alati olnud sõbralikud inimesed.

Ka Aleksandrsi sõpradele oli kirverünnak suur ja ebameeldiv üllatus. Üks nendest, Max, ütles, et käis temaga reedel Flumsis ringi. „Sascha oli nagu Sascha ikka. Miski ei reetnud, et ta plaanib kirverünnakut. Ta ei olnud agressiivne tüüp, pigem vaikne ja kaalutlev,“ iseloomustas Max sõpra. Tõsi, aeg-ajalt meeldis talle koolis teha rumalaid nalju, kuid neid võeti musta huumorina.

Maxi arvates pidi pühapäeval midagi juhtuma, et Sasha taolise hulluse ette võttis.