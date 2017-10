Muusik Daniel Levi teatab Instagramis, et nad saavad abikaasa Eleriga lapsevanemateks.

„Lugu on selline – aasta tagasi olime me lapseks valmis, kuid seda ei juhtunud. See aasta on olnud palvete ja kannatlikkuse õppetund ja nüüd on meie palvetele vastatud. Me oleme äärmiselt elevil, et ootame nüüd last! Aitäh toetuse ja heade soovide eest! See laps on juba praegu väga armastatud. Me ei suuda ära oodata,“ kirjutab Daniel.

2016. aastal rääkis Daniel, et naudivad veel Eleriga aega ilma lasteta. „Lapsed on suur õnnistus ja me varsti jõuame perioodi, kui tahaks lapsevanemaks saada,“ sõnas ta siis. Mullu ütles ta, et nende pere saab lisa omal ajal ja Elerist saab ilmselt maailma kõige toetavam ja hoolitsevam ema.

Daniel ja Eleri on olnud paar alates põhikoolist, abielluti kuus aastat tagasi. „Olime sõbrad juba teisest klassist, seega esimest hetke ei mäleta, kuna sellest on kakskümmend aastat möödas. Küll mäletame mõlemad, et meie vanemad kohtusid teise või kolmanda klassi klassiõhtul, kus pidime oma vanematele singivõileibu tegema. Nad istusid ühes lauas ja ajasid juttu,“ on Daniel Kroonikas rääkinud. „Meie suhtele said vanemad jälile enne, kui ise saime. Olime aasta parimad sõbrad, nagu sukk ja saabas, suhe oli aja küsimus. Kui me neile oma suhtest lõpuks rääkisime, tuli vanematelt vastuseks, et me juba teadsime.“

Viinalasside peres on tõeliselt rõõmus aeg, sest mõni aeg tagasi kihlus Danieli vend Joshua oma kallimaga.