Pühapäeval Los Angeles Timesis ilmunud artiklis süüdistab 38 naist USA stsenaristi ja režissööri James Tobackit seksuaalses ahistamises.

Filmi „Bugsy“ stsenaariumiga Oscarile nomineeritud Tobacki (72) süüdistajate arv on nüüdseks juba kahekordistunud. Paljud naised rääkisid lehele, et Toback oli neile New Yorgi tänavail lähenenud ning lubanud neist staari teha. Jutuajamine lõppes pahatihti Tobacki onaneerimisega ohvri ees või enda nühkimisega vastu naise keha.

Kineast ahistas ka oma alluvaid. Näitlejanna Eche Danon meenutas intsidenti Tobacki filmi „Black and White“ võtteilt: lavastaja olevat talle käed külge ajanud ning kuulutanud, et ejakuleerib, kui naine talle silma vaatab ja teda nibudest näpistab. “Talusin seda, sest lootsin jälle tööd saada,“ seletas Danon.

Kineast ise väidab, et pole kõnealusest 38 naisest mitte ühtegi kohanud –või kui, „siis ainult viieks minutiks ja ma ei mäleta seda“.