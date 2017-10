Hoolimata loendamatutest ja massiivsetest tõenditest sellest, et meie koduplaneet pole mitte vaid tuhandeid, miljoneid, vaid lausa miljardeid aastaid vana, leidub siiski neid, kes – sageli religioossetel põhjustel –arvavad, et Maa on kõvasti noorem.

Ameerika Ühendriikides on see teema aktuaalsem kui meil. Seal võitlevad kreatsionistid (inglisekeelsest sõnast creation ehk loomine) selle nimel, et koolides õpetataks evolutsiooniteooria kõrval kristlikku maailma loomise müüti. „Et lapsed saaksid ise valida,“ ütlevad nad.

Teooriaga, et Maa loodi aastal 4004 eKr tuli lagedale 17. sajandi piiskop James Ussher. Ussher arvutas oma kronoloogia, mis on paljude tänapäeva kreatsionistide uskumuste aluseks, arvutades kokku piibli sündmuste jada ning järeldas selle põhjal tõenäolise maailma loomise aasta ja isegi kuupäeva – 23. oktoober.