Olümpia hotelli müügidirektor Jarno Mürkel aga seda väidet ei kommenteerinud. „Kogu meie klientuuri puudutav info on siiski konfidentsiaalne ja isikuid puudutavat informatsiooni ei saa me kinnitada ega ümber lükata,“ sõnas ta.

Kuigi ajakirjandusest on varem läbi käinud, et seoses Tartu abilinnapeade korruptsioonijuhtumiga 18. oktoobril kinni peetud ärimees Aivo Pärn kaotas 48 tunniks vabaduse Tartus, siis Õhtulehele teadaolevalt võeti ta kinni Tallinna kesklinna hotellitoas.

Ka Aivo Pärn ise ei kergitanud vahistamiselt saladuseloori. „Ma pean ütlema, et see on menetlustoiming ja ma ei tahaks selle kohta praegu midagi öelda. Sellega seoses oleks väga huvitav lugu muidu rääkida küll,“ ütles Pärn Õhtulehele ning palus teine kord tagasi helistada.