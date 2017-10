Taavi Rõivas teatas eelmisel nädalal, et astub riigikogu aseesimehe kohalt tagasi. Vastavalt riigikogu kodu- ja töökorra seadusele kaotas seetõttu koha ka teine aseesimees, Enn Eesmaa. Täna on riigikogus aseesimeeste erakorralised valimised, kandidaatideks on üles seatud Enn Eesmaa, Krista Aru ja Hanno Pevkur.

"Siin on kaks lihtsalt põhimõtet: esiteks demokraatia kaitse ja teiseks opositsiooni kaitse," selgitab Jaanus Karilaid, miks ühe riigikogu aseesimehe tagasiastumisel peab tagasi astuma ka teine.

"Kui me mõtleksime selle peale, Taavi Rõivas astub küll üksinda tagasi, aga kui koalitsioon paneb hääled kokku, siis me saaksime opositsiooni käest ühe koha ära napsata ja riigikogu juhatuses oleks kolm koalitsiooni esindajat, mis ei oleks mõistlik. See on lihtsalt opositsiooni kaitse, mis on suurem väärtus kui kellegi kõrge ametikoht," lisab ta.

Mida Karilaid arvab nn musta hobuse kandidaadist, vaata juba videost!