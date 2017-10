Staažikas riigikogulane Igor Gräzin erakonnakaaslase Taavi Rõivase kohale riigikogu juhatuses ei kandideerinud. Miks? Sest Gräzini sõnul poleks ta enam endine – päitsed peas tuleb sõnu hoolikamalt valida. Reformierakondlane Igor Gräzin rääkis enne riigikogu uute aseesimeeste valimist, et nende fraktsiooni poolt oli Hanno Pevkur põhimõtteliselt ainus kandidaat. „Tema oli esimene inimene, kellele tuli pakkumine. Kui see võeti vastu, siis teist kandidaati ei olnud vaja,“ ütles Gräzin. Kuigi viimastel päevadel on palju räägitud, kas riigikogu kodu- ja töökorra seadust tuleks muuta, et ühe asespiikri tagasiastumisel teine poleks sunnitud sama tegema, arvab Gräzin, et muutmine pole vajalik.

„Nende vahel tekib nagunii konkurents, kes on esimene ja kes teine asetäitja, ja see peab häältega kuidagi selgeks saama,“ põhjendas ta ning lisas, et Eesmaa taandumisega võib jõudude vahekord muutuda.

„Me ei tea, kui palju hääli saab Pevkur. Kui Pevkur saab [Enn] Eesmaast rohkem hääli, siis on ta on esimene asetäitja. Kui ta saab vähem hääli, siis on teine asetäitja. Ei ole võimalik teha nii, et võidujooksus joostakse ükshaaval, kui kella pole. Üks peab ju võitma,“ selgitas Gräzin. Gräzini sõnul ei kandideerinud ta ise Pevkuri asemel asespiikri kohale, kuna sellega kaotaks ta oma sõnavabaduse. „Ma olen oluliselt tähtsam sellena, kes ma olen – reamehena, kel on käed-jalad vabad. Mul on võimalus rääkida paljusid asju, mida isegi riigikogu aseesimees teha ei saa. Kui ma oleks riigikogu aseesimees, siis mul oleks päitsed peas ja mina ei oleks enam mina,“ sõnas Gräzin.