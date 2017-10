Vabaerakonna fraktsiooni liige Krista Aru teatas täna, et soovib kandideerida Taavi Rõivasest vabanenud riigikogu aseesimehe kohale. Aru põhjendab seda vajadusega riigikogu juhatusse naisliikmeid lisada.

„Üks naine võiks ka olla juhatuses. Praegu on ainult mehed, aga naistel on aeg võtta osa juhtimisest,“ ütles Aru.

Teine põhjus on kandideerimisel veel: „Kui Reformierakonna esimees oli teatanud nädal enne valimisi ajalehes, et tema on see aseesimees, siis me ei saa ju lubada seda, et Eesti parlament ei saa valida. Ei ole võimalik ise mängida kõiki selliseid mänge ja nõuda hiljem teistelt, et me teeme siin valimisi. Keegi pidi võtma selle vastutuse,“ selgitas Aru.