Astroloog Donna Page soovitab portaalis Womens Health igale sodiaagimärgile, millised valikud aitaksid just tal ülekaalust vabaneda.

Pole saladus, et kilodest vabanemine on väga isiklik kogemus ja ettevõtmine. Strateegia, mis toimis su sõbranna puhul hästi - sulle ei pruugi see sugugi sobida! Lase tähtedel ja universumil end sel raskel teel aidata!

Sa vajad midagi, mis oleks sinu jaoks tõeline väljakutse. Ja sa oled valmis panustama! Proovi jalgrattasõitu mõnes spordiklubis, sest see pakub sulle ka võistlusvaimu konkurentidega. Või hakka poolmaratoniks treenima! Ära anna alla, kui tegid millegagi algust, aga katkestasid. Alusta uuesti ja jätka seni, kuni eesmärk saavutatud.

SÕNN

Ülekaalust vabanemine on maraton, mitte sprint. Aeglane ja rahulik teekond on sulle sobilik. Leia harjutused, mis lubavad sul kehaga end ühtsena tunda - jooga võiks sobida. Söö tagasihoidlikumalt ja tasakaalukalt. Sind aitab väiksemate eesmärkide seadmine. Loomulikult pead neist ka kinni pidama.

KAKSIKUD

On aeg leida sõber, kes viitsib sinuga jõusaalis käia. Tead ju isegi, et suudad grupis kõige paremaid tulemusi saavutada. Käige korra-kaks nädalas jõusaalis ja hoidke teineteist õigel teel. Teistel päevadel leia mõni sobiv trenn, kus saad uute inimestega suhelda. Oluline, et su treeningud pakuks vaheldust ja sa ei tunneks igavust. Toitumises ei kannata sa rutiini. Ära isegi proovi end igal õhtul harjutada keedetud kana ja köögiviljadega.

VÄHK

Loobu jõusaalist, kus suurem osa rahvast käib end enamasti treenimise asemel näitamas. See ei ole sinu stiil! Ujumine võiks sulle sobida. Räägi personaaltreeneriga, et mis masinad sulle sobida võiks, kus end mugavalt tunned. Dieedi puhul võiksid liituda kaalujälgijatega. Mõnikord sa pead endale ka lohutustoitu lubama.

LÕVI

Sina ja tants! Sa armastad tantsimist ja saad selle oma keha heaks tööle panna. Proovi zumbat või käi regulaarselt tantsutundides. Kõik, mis aitab sul oma emotsioone väljendada. Sulle on oluline, et see oleks lõbus. Sama kehtib ka toidu puhul, mistõttu peaksid proovima dieeti, mis sunnib sind tarbima midagi uut ja põnevat.

NEITSI

Sa vajad rutiini. Püüa leida see õige ala. Proovi jooksmist või rattasõitu. Abiks võib olla kohalik jõusaal. Kui leida midagi, mis sulle meeldib, siis oled juba võitnud! Toitumises peaksid kilokaloreid hoolikalt lugema.

KAALUD

Sa oled sotsiaalne - seda ka ülekaaluga võideldes. Leia kaaslane, kellega koos jõusaalis käia. Kui sul pole kindlat ja usaldusväärset partnerit, siis proovi mõnda tantsutundi - näiteks zumbat. Kui trenn eeldab ka natuke näitlemist ja näitamist, siis on see sobiv teile, et kindlasti treeningutega jätkaksite. Toitumises sobib sulle dieet, mis laseb sul ka restoranides käia ja samas dieeti jälgida. Kaalujälgijad!

SKORPION

Isiklik konkurents on Skorpionile piisavalt suur. Seetõttu piisab sulle jooksulindist või mõnest teisest masinast, et end ja oma tulemusi paremaks timmima asuda. Kalorite lugemine võib aidata toitumisega piiri pidada.

AMBUR

Meeskonnamängud. Leia sobiv mäng ja meeskond. Abiks võib olla ka mägironimine, matkamine ja rattasõit. Kõik, mida saab teha värskes õhus. Õpi toitu valima juba enne selle lauale jõudmist. Kui kõik silme ees haaramiseks ees, siis võid valed valikuda teha.

KALJUKITS

Sea sammud jõusaali poole, sest Kaljukitsele sobib raskuste tõstmine. Räägi personaaltreeneriga kohalikus klubis ja küsi talt nõuandeid. Siis ongi aeg asuda muskleid treenima. Sa võid vajada alustamiseks väikest tõuget, sest oled ju tööga hõivatud ja sellele pühendunud.

Sa oled mõõtmistes ja vastutamises hea, mistõttu sobib sulle kalorite lugemine ja iga eine ette planeerimine, et tulemused oleksid maksimumis.

VEEVALAJA

Liitu mõne uue ja põneva spordiklubiga. Sulle meeldib kaasaegsus ja see sunnib sind ikka ja jälle sammud klubi poole seadma. Kui rahaliselt seda lubada ei saa, siis leia aktiivne grupp inimesi, kellega koos jooksmas või tennist mängimas käia. Pead erinevate dieetide hulgast leidma endale sobivaima, mis täidaks su isud, kuid lubaks ka kilodel langeda.

KALAD