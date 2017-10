Varro Vooglaid ei pea seniseid erilisi Rakvere keskväljaku jõulupuid heaks traditsiooniks. Ta leiab, et kuuse asendamine kunstiga on modernistide püüd moonutada ning kõrvaldada vanu kultuurilisi tavasid, mida inimesed kalliks peavad.

„Selline lähenemine ei peegelda soovi tähistada rahulikult, kaunilt ja põlvkondade järjepidevust austavalt jõulupühi – pigem peegeldab see nn kunstnike nartsissistlikku soovi eksponeerida oma isikut ja saada teiste tundeid riivates odavat tähelepanu,“ on mees pettunud.

Varro sõnul on raske mõista, miks peaks keegi tahtma moonutada ilusat ja südamlikku traditsiooni – jõulupuu püstitamist linna keskväljakule.

Tema arvates on sellisel püüdlusel ideoloogiline tagamaa. Selle eesmärk on seada kahtluse alla ehk kõigutada ja kukutada seda, mis on inimeste teadvuses olnud kindel, loomulik, ilus, hea ja ühtesiduv. Meie ühiskonnas pidi selline käitumine juba tavaline olema.

„Rakvere on niisuguste eksperimentidega viimasel ajal eriliselt silma paistnud ning on kõnekas, et jõulupuu asendamist erinevate monstrumitega on vedanud eest ja õigustanud sama seltskond – teiste hulgas Rakvere liberaalist pastor Tauno Toompuu –, kelle initsiatiivil võideldakse maksumaksjate raha eraldamise eest linnas toimuva homofilimide festivali läbiviimiseks,“ ütleb Varro.

Ta peab kõnekaks ka asjaolu, et modernset kuuske õigustatakse mujalt maailmast pälvitava tähelepanuga.

„Muidugi on traditsioonide ja tavade suhtes lugupidamatute sammudega lihtne tähelepanu pälvida, aga avalik võim peaks oma otsustes lähtuma siiski mitte sellest, mida teiste maade vasakpoolsed ringkonnad ühest või teisest asjast arvavad, vaid pigem sellest, millised on linnaelanike ootused ja soovid.

See, kui keegi soovib oma aeda laduda näiteks vanadest akendest omanäolist „jõulupuud“, peaks olema igaühe vaba voli. Aga sellise monstrumi püstitamist linna peaväljakule jõulupuu asemele ei saa keegi nõuda, just nagu on täiesti vale nimetada linnavõimu soovimatust niisugust aktsiooni rahastada kunstivabaduse ahistamiseks või millegi ärakeelamiseks,“ on Varro veendunud.

Vasakpoolsetele aktivistidele peab millalgi kohale jõudma, et see, kui nad ei saa oma kunsti pähe esitatud ideoloogilisi projekte ellu viia kõigi teiste raha eest, ei ole nende kodanikuõiguste ahistamine,“ leiab Varro.