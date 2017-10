Briti sukelduja, 34aastane John Craig oli sunnitud läinud reedel Austraalia rannikul ujuma 7,5 kilomeetrit, kui ta oli silmist kaotanud oma paadi ning teda jälitas hai.

Shark Bay's sõbraga sukelduma läinud Craig ei näinud pinnale tõustes enam ei kaaslast ega paati, kirjutab BBC. Mehe sõnul märkas ta vaid haid, mis sundis teda ujuma hakkama. Craigi sõnul oli teda jahtinud tiigerhai neli meetrit pikk.

„Ta oli mulle väga lähedal ja uudishimulik,“ selgitas mees väljaandele, lisades, et hai lähenes talle erinevatelt külgedelt. "Ta püüdis aru saada, mis ma selline olen ja kas ma kõlbaks ka tema menüüsse.“ Sukelduja tunnistas, et ta oli 15 minuti jooksul, mil hai tema ümber tiirutas, väga hirmul. "Mõtlesin, et saan ära söödud kusagil keset merd... See hai ei jäta mind rahule,“ kirjeldas ta läbielatut. Vapra mehe sõnul üritas ta katkematult enda ja hai vahel hoida kaasas olnud harpuuni.

Suunda aitas Craigil hoida väga madalal horisondil nähtud punane kalju, mis osutus osaks Francois Peroni rahvuspargist. Kilomeetreid ujunud merehädaline sõnas, et tal oli veel pikka aega tunne, et hai saadab teda kuni kaldani, kuid mingil hetkel kala lihtsalt kadus.

Pärast kuivale maale jõudmist tuli inglasel kõndida veel 30 minutit, enne kui inimesed teda märkasid.

Kaldal selgus, et tema sõber on elu ja tervise juures, kuid paadil oli ilmnenud tehnilisi rikkeid.

„Ma ei suutnud uskuda, et keegi suudaks nii kaugele ujuda,“ ütles Shark Bay vabatahtlik päästja Glen Ridgley, kelle arvates tegi juhtunu võimalikuks vaid suur hirm hai ees. Craig oli ujunud ligi kolm tundi ning seda väga ettevaatlikult, püüdes nii haidele märkamatuks jääda.

Sunderlandist pärit mees on väljaande sõnul kogenud sukelduja ning elanud Austraalias viimased kaks aastat.