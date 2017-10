Tulevane linnapea Marko Torm on siiski öelnud, et kuuseinstallatsioonid ei kao kuhugi ja Rakverre mahuvad ära nii traditsiooniline jõulukuusk kui ka põnevad ja palju kõneainet tekitanud tehiskuused.

Jõulud on veel kaugel, kuid Rakvere jõulupuu on suutnud valimiste järgses Eestis paraja keeristormi põhjustada.

„Esimese emotsiooni pealt ütlen, et täitsa võimalik,“ naerab Paide linnapea Siret Pihelgas. „Rakverele tõid need kuused päris palju tuntust ja kindlasti suurenes ka siseturism. Need installatsioonid tõstsid kõvasti linna mainet, kellelgi ei saaks midagi selle vastu olla.“

Ka Pärnu linnapeal poleks midagi kiiksuga kuuse vastu. „Ma arvan, et Pärnu on piisavalt tolerantne linn, et siia mahub ka Rakevere-tüüpi jõulukuusk ära,“ lausus Romek Kosenkranius Õhtulehele.

Haapsalu linnapea Urmas Sukles nendib, et Läänemaa pealinna tuleb traditsiooniline ilus ja suur kuusk. „Sellised kiiksuga teod on ainulaadsed ning neid kopeerida pole mõtet ja ka vajadust. Püüdku ise seal Rakveres hakkama saada.“



Võru linnapea Anti Allas ütleb Rakvere kuusesaagat kommenteerides, et Võru linn alustab järgmise aasta alguses oma ajaloolise keskväljaku taastamisega, mille hulka kuulub ka ettekasvatatud püsikuuse ehk jõulupuu istutamine keskväljakule. Nii jääb traditsiooniline jõulupuu keskväljakule kogu aastaks, olles jõulude ajal kaunis ehtes, seda enam, et kuusk on ka Võru linna vapipuu.

„Mis aga puutub Rakvere plaanidesse, siis loodan, et nad jõuavad oma inimestega kokkuleppele ning nende vahva idee saaks jätkuda. Kui aga Võrule tehakse ettepanek, et soovitakse installatsioonkuusk kolida Võrru, siis tuleb meil ettepanekut kaaluda. Arvan, et lisaks traditsioonilisele jõulupuule leidub meie uuel keskväljakul ruumi ka installatsioonjõulupuule,“ leiab Allas.